Латвія більше не пропускатиме в країну автомобілі з російською реєстрацією

Латвія відсьогодні перестане пропускати транспортні засоби на російській реєстрації. У певних випадках правоохоронці конфісковуватимуть автомобілі.

Про це заявила Служба державних доходів Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Згідно з роз'ясненнями Єврокомісії та висновком МЗС, відсьогодні до 18:00 особам із зареєстрованими в Росії транспортними засобами заборонено в'їзд до Євросоюзу через латвійсько-російський і латвійсько-білоруський кордони", - йдеться у повідомленні.

Як пояснює Службі державних доходів, досі вже діяла заборона на перетин кордону Євросоюзу для вантажних перевізників, а саме тягачів і причепів, зареєстрованих у Росії.

Заборона не поширюється на зареєстровані в Росії автотранспортні компанії, які перевозять вантажі автомобільним транспортом транзитом через Євросоюз між Калінінградською областю та Росією.

Автомобілі зможуть конфіскувати в Латвії

У разі відмови особи виконувати вказівки митного органу, в тому числі повертатися в Росію або Білорусь, може бути прийнято рішення про конфіскацію транспортного засобу відповідно до нормативних актів митної сфери.

Латвійське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за недотримання санкцій. Таким чином, людям пропонується утриматися від неодноразових спроб в'їзду до Євросоюзу через різні пункти перетину кордону.

Зазначена заборона на в'їзд не поширюватиметься на транспортні засоби, призначені для використання дипломатичними та консульськими представництвами Європейського Союзу та держав-членів, включно з делегаціями, посольствами та місіями, під час їхнього руху.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялось, що росіянам, які подорожують до ЄС, заборонено ввозити не лише особисті автомобілі, але й низку особистих речей - від телефонів до валіз та косметики. Їх ввезення може розцінюватися як заборонений імпорт.

Сьогодні стало відомо, що литовська митниця займатиметься конфіскацією автомобілів з російською реєстрацією згідно з останнім роз'ясненням Європейської комісії.

Ще на початку липня у Німеччині почали конфіскувати автомобілі із російськими номерами. Росіяни втрачали особисті машини під час поїздок Європою.