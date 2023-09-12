Boeing створить випробувальний варіант протиракети Glide Breaker за $70,6 млн для перехоплення гіперзвукової зброї

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (Defense Advanced Research Project Agency, DARPA) обрало компанію для розроблення випробувального перехоплювача в рамках програми Glide Breaker. Контракт дістався американському гігантові Boeing.

Boeing отримала $70,6 млн на другий етап програми Glide Breaker. Мета проєкту полягає у створенні протиракети, яка зможе перехоплювати гіперзвукову зброю. Контракт був укладений більш ніж через рік після того, як DARPA опублікувало запит пропозицій.

Перший етап полягав у створенні системи управління, яка дасть змогу забезпечити перехоплення повітряних загроз, що переміщуються на гіперзвуковій швидкості (від 6174 км/год). Друга стадія програми Glide Breaker буде зосереджена на льотних випробуваннях для оцінки бойового модуля.

Новий ракетний перехоплювач буде використовуватися в районах зосередження американських військ. Зокрема, йдеться про Індо-Тихоокеанський регіон. DARPA минулого року заявляло, що нові перехоплювачі будуть призначені для забезпечення регіональної протиракетної оборони, збиваючи повітряні загрози до того, як вони почнуть маневрувати.

Роботи відбуватимуться на заводах компанії Boeing у штатах Каліфорнія, Міссурі та Алабама. Контракт розрахований до лютого 2027 року.