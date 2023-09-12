Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Boeing створить випробувальний варіант протиракети Glide Breaker за $70,6 млн для перехоплення гіперзвукової зброї

Boeing створить випробувальний варіант протиракети Glide Breaker за $70,6 млн для перехоплення гіперзвукової зброї

 

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (Defense Advanced Research Project Agency, DARPA) обрало компанію для розроблення випробувального перехоплювача в рамках програми Glide Breaker. Контракт дістався американському гігантові Boeing.

Boeing отримала $70,6 млн на другий етап програми Glide Breaker. Мета проєкту полягає у створенні протиракети, яка зможе перехоплювати гіперзвукову зброю. Контракт був укладений більш ніж через рік після того, як DARPA опублікувало запит пропозицій.

Перший етап полягав у створенні системи управління, яка дасть змогу забезпечити перехоплення повітряних загроз, що переміщуються на гіперзвуковій швидкості (від 6174 км/год). Друга стадія програми Glide Breaker буде зосереджена на льотних випробуваннях для оцінки бойового модуля.

Новий ракетний перехоплювач буде використовуватися в районах зосередження американських військ. Зокрема, йдеться про Індо-Тихоокеанський регіон. DARPA минулого року заявляло, що нові перехоплювачі будуть призначені для забезпечення регіональної протиракетної оборони, збиваючи повітряні загрози до того, як вони почнуть маневрувати.

Роботи відбуватимуться на заводах компанії Boeing у штатах Каліфорнія, Міссурі та Алабама. Контракт розрахований до лютого 2027 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1906
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3985  0,03 0,09 38,1489  0,02 0,06
EUR 40,2296  0,06 0,14 41,2163  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес