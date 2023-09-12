У Сенаті США вимагають розслідування щодо Маска і роботи Starlink в Україні

Сенаторка США Елізабет Воррен вимагає провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", - заявила представниця Демократичної партії від штату Массачусетс у понеділок у Капітолії.

Очікують, що Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі з сенаторами в Капітолії в середу.

Воррен, яка є членкинею сенатського комітету з питань збройних сил, сказала, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони розглянуло свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету з питань збройних сил Джек Рід, демократ з Род-Айленду, також сказав, що він стурбований цим питанням, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, і що з ними робити - вирішували президенти.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни, коли SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для запусків в інтересах національної безпеки, "але він не може бути останнім словом, коли мова йде про національну безпеку", сказав Рід, маючи на увазі Маска.

Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Пізніше сам Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму.