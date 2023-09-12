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Робітнича партія Норвегії програла регіональні вибори вперше за століття
11:55 12.09.2023 |
Керівна Робітнича партія Норвегії опустилася на друге місце після консерваторів на регіональних виборах, і це вперше з 1924 року, коли лівоцентристи не змогли посісти перше місце в загальнонаціональному голосуванні.
Такий результат показав попередній підрахунок голосів на регіональних і муніципальних виборах у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За офіційними даними, після підрахунку 60% бюлетенів лейбористи отримали 21,8% голосів, що менше, ніж 24,8% у 2019 році, тоді як Консервативна партія - 25,8%, порівняно з 20,1% чотири роки тому.
Хоча ця невдача поглиблює біди Робітничої партії, прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що продовжить очолювати коаліційний уряд меншості незалежно від результатів регіонального голосування, яке не впливає на склад парламенту.
Стрімке зростання споживчих цін, включаючи 9% зростання вартості продуктів харчування за останні 12 місяців, що супроводжувалося стрибком процентних ставок, лягло важким тягарем на домогосподарства і змусило уряд обмежити державні витрати через побоювання прискорення інфляції.
Робітнича партія та орієнтована на сільську місцевість Центристська партія, які перебувають в уряді з 2021 року після стрімкої перемоги лівих партій, мають провести парламентські вибори у 2025 році.
Якщо вибори 2025 року покажуть подібний результат, лівоцентристський блок втратить більшість, що дасть можливість лідерці Консервативної партії Ерні Солберг, яка керувала Норвегією з 2013 по 2021 рік, повернутися до влади.
Нагадаємо, влада Норвегії у серпні оголосила про додаткові заходи для укріплення огорожі на кордоні з Росією, аби більше не давати норвезьким оленям випасатись у російській частині заповідного парку "Пасвік".
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