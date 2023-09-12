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ООН: в Афганістані стрімко зріс обіг метамфетаміну
09:55 12.09.2023 |
Після заборони рухом "Талібан" опійного маку в Афганістаністрімко збільшилися обсяги торгівлі синтетичним наркотиком метамфетаміном, пише в неділю, 10 вересня, агенція AFP з посиланням на доповідь Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН).
За даними ООН, в Афганістані та сусідніх країнах обсяги метамфетаміну, вилучені під час наркорейдів, зросли в 12 разів - із 2,5 тонни 2017 року до 29,7 тонни 2021 року. Експерти ООН пов'язують таке зростання з розширенням виробництва синтетичного наркотику в Афганістані.
"Талібан" відкинув висновки ООН
Влада "Талібану" відкинула заяви ООН, назвавши їх "необґрунтованими звинуваченнями", пише AFP. Представник міністерства внутрішніх справ заявив, що рух "серйозно" бореться з наркотиками.
За оцінкою ООН, метамфетамін в Афганістані меншою мірою виробляється з рослин, доступних у країні, а радше синтезується з ліків проти застуди. Саме регіональна координація для боротьби з виробництвом і контрабандою хімічних прекурсорів метамфетаміну "необхідна для припинення подальшого розширення незаконного виробництва метамфетаміну в Афганістані та навколо нього", наголосила виконавча директорка УНЗ ООН Гада Валі.
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