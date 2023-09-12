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АНАЛІТИКА

Німеччина пропонує розмістити у себе штаб НАТО на Балтиці

 

Німеччина запропонувала Північноатлантичному альянсу (НАТО) керувати військово-морськими силами Альянсу з регіонального морського штабу на Балтійському морі, заявив у неділю, 10 вересня, інспектор ВМС ФРН, віцеадмірал Ян Крістіан Каак (Jan Christian Kaack).

Запропонований Берліном для цих завдань штаб наразі використовується для керівництва морськими навчаннями НАТО "Північне узбережжя", які почалися 9 вересня біля берегів Латвії та Естонії, наголосив німецький віцеадмірал.

"Наразі є лист від генерального інспектора до заступника верховного головнокомандувача НАТО в Європі, в якому ми чітко даємо зрозуміти, що ми можемо запропонувати можливості для створення регіонального штабу для Балтійського моря", - сказав Каак в інтерв'ю агентству dpa.

ФРН має фахівців для виконання завдання

"Балтійське море - настільки складна водойма з такими вузькими проходами, такою кількістю прибережних держав, що вже в мирний час тут необхідно все досконало вивчити й узгодити, хто чим займається", - пояснив віцеадмірал. У мирний час це і є одним із головних завдань такого штабу, підкреслив він.

За словами головкому ВМС ФРН, зараз потрібно перейти з умов мирного часу до управління більшими військово-морськими з'єднаннями в Балтійському морі. Фахівці військово-морських сил, здатні впоратися з таким завданням, дислоковані в місті Росток.

Навчання "Північне узбережжя" триватимуть два тижні. У них беруть участь понад три тисячі військовослужбовців із 14 країн, зокрема держав НАТО, що мають вихід до Балтійського моря, а також Італії, Франції, Канади та США.

НАТО посилило свої сили на східному фланзі Альянсу і в Балтійському регіоні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Балтійське море є важливим каналом для товарів, енергії і телекомунікацій для кількох членів НАТО. Росія утримує порт на морі в анклаві Калінінград, нагадує dpa.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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