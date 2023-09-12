США і В'єтнам оголосили про мільярдні угоди в галузі напівпровідників і ШІ

США і В'єтнам домовилися про мільярдні угоди і партнерства на чолі з такими компаніями, як Boeing, Microsoft і Nvidia, після того, як колишні вороги покращили свої зв'язки, що стало історичним зрушенням у відповідь на зростаючий вплив Китаю.

Про це пише Financial Times.

Як пише газета, президент США Байден привітав крок до зміцнення співпраці в таких сферах, як хмарні обчислення, напівпровідники та штучний інтелект, перебуваючи в Ханої з дводенним візитом.

"Ми поглиблюємо нашу співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, зокрема, щодо створення більш стійкого ланцюжка поставок напівпровідників", - сказав Байден.

Керівники компаній Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries і Boeing взяли участь у в'єтнамсько-американському саміті з питань інновацій та інвестицій, який відбувся в понеділок на чолі з Байденом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Чінем і міністром інвестицій Нгуєн Чі Дунгом.

У круглому столі також взяли участь керівники в'єтнамських компаній, в тому числі виробник електромобілів VinFast, вартість акцій якого після лістингу на біржі Nasdaq минулого місяця перевищила вартість акцій Ford і General Motors.

Очікується, що угоди, оголошені в понеділок, ініціюють хвилю інвестиційних угод між В'єтнамом і США після того, як у неділю лідери країн підписали "всеосяжне стратегічне партнерство".

"Цей крок підняв Вашингтон на два рівні до найвищого статусу в ієрархії двосторонніх зв'язків Ханоя, який раніше був зарезервований для Китаю, Росії, Індії та Південної Кореї.

В'єтнам довгий час утримувався від посилення зв'язків зі США, своїм колишнім супротивником часів війни, щоб не засмучувати Китай", - пише FT.

США розглядають країни в Азії, що розвиваються, як вирішальні для протистояння силі Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні - оновлені зв'язки приносять значні економічні можливості, заявили обидві сторони.

Після того, як В'єтнам, який минулого року був найбільш швидкозростаючою економікою Азії, перейшов від централізованого економічного контролю до більш відкритої моделі, США стали його найбільшим експортним ринком.

Провідні технологічні групи, включаючи Apple, Google і Dell, вже розширили свою присутність в країні в останні роки, оскільки вони прагнуть диверсифікувати ланцюжки поставок подалі від Китаю на тлі погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном.

Серед угод, оголошених у понеділок, - угода про купівлю компанією Vietnam Airlines 50 літаків 737 Max у авіабудівної компанії Boeing на суму 7,8 млрд дол, проєкти у сфері створення штучного інтелекту в країні за участю Nvidia і Microsoft, а також будівництво каліфорнійськими групами Synopsys і Marvell центрів з розробки напівпровідників у Хошиміні.

А раніше анонсований завод Amkor під Ханоєм вартістю 1,6 млрд дол, який буде збирати, упаковувати і тестувати чіпи, повинен почати роботу в жовтні, йдеться в заяві Білого дому.