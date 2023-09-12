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АНАЛІТИКА

Румунія хоче отримати компенсацію за відмову у вступі до Шенгену

 

Бухарест розглядає можливість вимагати компенсації за збитки, яких зазнали перевізники через відмову у приєднанні Румунії до Шенгенської зони.

Про це заявив у понеділок міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну, його заяву наводить видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Виступаючи на телеканалі Prima TV, Гріндяну сказав, що він повідомив комісару ЄС Адіні Велеан, що Румунія зробила значні інвестиції в утримання східних національних доріг, які в результаті великого напливу вантажівок з України зазнали погіршення стану.

"Я закликав своїх колег підрахувати витрати, які несуть перевізники. Я вважаю, що румунська держава повинна вимагати компенсації", - сказав Гріндяну.

"Вплив невходження до Шенгену становить 2% ВВП", - сказав він, зазначивши, що точна цифра буде визначена після обговорень між чиновниками Міністерства транспорту та перевізниками.

Депутат Європарламенту від партії "Союз порятунку Румунії" Влад Георге також підняв питання компенсації, але він зосередився на Австрії, нещодавно виставивши їй рахунок на суму 11 мільярдів євро. Австрія блокує приєднання Румунії до Шенгенської зони через міграційні проблеми.

Він також запропонував поправку про компенсацію в Шенгенській резолюції, яку Європарламент ухвалив у липні.

Резолюція закликає Єврокомісію "оцінити фінансові втрати, упущені вигоди та екологічну шкоду, яких зазнали Румунія та Болгарія, а також ЄС в цілому з 2011 року через те, що Румунія та Болгарія не є членами Шенгенської зони".

Євродепутати вважають, що Європейська комісія повинна проаналізувати можливі механізми компенсації фінансових втрат, яких зазнали Болгарія та Румунія в результаті "негативної та необґрунтованої відмови у членстві в Шенгенській зоні".

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.
Ключові теги: Румунія
 

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