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Держдеп попередив Росію та КНДР про нові санкції в разі передачі зброї
09:04 12.09.2023 |
Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі лідерів РФ і Північної Кореї та готові без вагань ввести нові санкції в разі, якщо обидві країни підуть на чергове порушення обмежень щодо передачі зброї.
Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», - наголосив представник Держдепу.
Він додав, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна й Кіма. У цьому контексті Міллер наголосив, що американська сторона зберігатиме тиск санкцій проти КНДР і Росії, а також без вагань застосує нові обмеження в разі необхідності.
Речник Держдепу також нагадав, що Путін був відсутній на зустрічі G20 у Індії - вочевидь, через те, що став міжнародним вигнанцем після розв'язання війни проти України. Те, що російському диктаторові доводиться благати вже Північну Корею про допомогу, говорить про ефективність санкцій та заходів експортного контролю США, додав представник зовнішньополітичного відомства.
Тож, за його словами, нинішня ситуація означає, що Кремлю «важко підтримувати свої військові зусилля».
Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин планують продовж ближчих днів зустрітися й провести переговори.
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