Бразилія випередила США і стала найбільшим світовим експортером кукурудзи та сої

Бразилія стала найбільшим у світі експортером кукурудзи та сої, оскільки розмір та якість урожаю в США впали на тлі посухи.

Про це пише Bloomberg.

При цьому Бразилія близька до того, щоб потіснити США і стати найбільшим світовим експортером бавовни, оскільки Техас, найбільший американський регіон-виробник, потерпає від спеки та посухи.

Різниця в експорті бавовни з двох країн різко скорочується на тлі високого сезону в Бразилії, додаючи волокно до зростаючого списку культур, де США втрачають домінування, пише агентство.

"Ця втрата стане ще одним ударом по американському сільському господарству. Бразилія стала найбільшим експортером кукурудзи в сезоні 2023 року і лідером з експорту сої десять років тому. Росія та Європейський Союз обігнали США в експорті пшениці", - додає Bloomberg.

"Якщо врожай в США продовжить погіршуватися, то Бразилія може легко обігнати США, - сказав директор з управління ризиками в Plexus Cotton Ltd Пітер Еглі.

"Вони вже збігаються в основному в статистиці. Я бачу, що Бразилія стане експортером №1 в цьому сезоні", - додав він.

США і Бразилія є найбільшими світовими експортерами бавовни, на частку яких припадає більше половини світової пропозиції. Очікується, що США експортують 12,5 млн тюків у сезоні 2023-24, але ця оцінка, ймовірно, буде знижена, коли Міністерство сільського господарства США оновить свій прогноз 12 вересня. Бразилія, за прогнозами, відвантажить 11,25 млн тюків.

Аналітики очікують, що Міністерство сільського господарства США знизить прогноз експорту, оскільки посуха вразила врожай і знизила якість волокна. За словами віце-президента Price Futures Group Джека Сковілла, якість бавовни в США в останні роки була "не дуже хорошою" через посуху, в той час як у Бразилії вона "дуже хороша" завдяки регулярним опадам.