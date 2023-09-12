Фінансові новини
- |
- 12.09.23
- |
- 05:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бразилія випередила США і стала найбільшим світовим експортером кукурудзи та сої
23:36 11.09.2023 |
Бразилія стала найбільшим у світі експортером кукурудзи та сої, оскільки розмір та якість урожаю в США впали на тлі посухи.
Про це пише Bloomberg.
При цьому Бразилія близька до того, щоб потіснити США і стати найбільшим світовим експортером бавовни, оскільки Техас, найбільший американський регіон-виробник, потерпає від спеки та посухи.
Різниця в експорті бавовни з двох країн різко скорочується на тлі високого сезону в Бразилії, додаючи волокно до зростаючого списку культур, де США втрачають домінування, пише агентство.
"Ця втрата стане ще одним ударом по американському сільському господарству. Бразилія стала найбільшим експортером кукурудзи в сезоні 2023 року і лідером з експорту сої десять років тому. Росія та Європейський Союз обігнали США в експорті пшениці", - додає Bloomberg.
"Якщо врожай в США продовжить погіршуватися, то Бразилія може легко обігнати США, - сказав директор з управління ризиками в Plexus Cotton Ltd Пітер Еглі.
"Вони вже збігаються в основному в статистиці. Я бачу, що Бразилія стане експортером №1 в цьому сезоні", - додав він.
США і Бразилія є найбільшими світовими експортерами бавовни, на частку яких припадає більше половини світової пропозиції. Очікується, що США експортують 12,5 млн тюків у сезоні 2023-24, але ця оцінка, ймовірно, буде знижена, коли Міністерство сільського господарства США оновить свій прогноз 12 вересня. Бразилія, за прогнозами, відвантажить 11,25 млн тюків.
Аналітики очікують, що Міністерство сільського господарства США знизить прогноз експорту, оскільки посуха вразила врожай і знизила якість волокна. За словами віце-президента Price Futures Group Джека Сковілла, якість бавовни в США в останні роки була "не дуже хорошою" через посуху, в той час як у Бразилії вона "дуже хороша" завдяки регулярним опадам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
|Лідери G-20 закликали відновити «зернову угоду»
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держдеп каже, що позиція щодо ATACMS для України не змінилась
|Бразилія випередила США і стала найбільшим світовим експортером кукурудзи та сої
|Російський «Сбєрбанк» перейде на китайські банкомати
|Велика Британія заборонила транзитні пересадки для росіян у своїх аеропортах
|Британія не хоче називати Китай загрозою попри затримання шпигунів
|Новий посол Британії розпочав роботу в Україні
Бізнес
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди