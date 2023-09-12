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АНАЛІТИКА

Велика Британія заборонила транзитні пересадки для росіян у своїх аеропортах

 

Велика Британія заборонила громадянам РФ здійснювати транзитні пересадки в аеропортах країни без діючої британської візи.

Відповідне рішення оприлюднили на офіційному сайті уряду країни 8 вересня, звернуло увагу видання The Moscow Times.

Нові правила набирають чинності 6 жовтня. До цієї дати безвізовий транзит збережеться лише для тих росіян, які встигли придбати квитки до 00:01 8 вересня 2023 року.

Раніше російські громадяни могли здійснювати пересадки в аеропортах Великої Британії без візи, якщо вони не виходили із транзитної зони аеропорту. Це правило діяло, зокрема, в аеропортах Манчестера, а також у лондонських аеропортах "Хітроу" та "Ґатвік". Віза була потрібна лише у випадку, якщо пасажир мав повторно проходити паспортний контроль при пересадці, наприклад, в аеропорту "Лутон" та деяких інших.

За новими правилами, безвізовий транзит у Великій Британії стає недоступним для російських громадян незалежно від того, виходять вони з транзитної зони чи ні. Винятком є власники віз чи посвідок на проживання в Австралії, Канаді, Новій Зеландії чи США.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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