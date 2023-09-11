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Єврокомісія погіршила прогноз зростання європейської економіки
16:13 11.09.2023 |
Зростання економіки Євросоюзу сповільниться до 0,8% у 2023 році та до 1,4% у 2024 році, єврозони - до 0,8% у поточному році та до 1,3% у наступному. Про це йдеться у "Європейському економічному прогнозі, літо 2023" від Європейської комісії.
У весняному прогнозі Єврокомісія очікувала зростання економіки ЄС у 1% у 2023 році та 1,7% у 2024 році, єврозони у 1,1% та 1,6% відповідно.
нфляція в ЄС досягне 6,5% у 2023 році (6,7% у весняному прогнозі) та 3,2% у 2024 році (3,1%). У єврозоні інфляція прогнозується на рівні 5,6% у 2023 році (5,8%) та 2,9% у 2024 році (2,8%).
У Єврокомісії зазначають, що економічна активність у ЄС була стримана у першій половині 2023 року через зниження споживчого попиту, викликаного зростанням цін на більшість товарів та послуг.
Інфляція продовжила сповільнюватися у першій половині 2023 року внаслідок зниження цін на енергоносії та пом'якшення інфляційного тиску з боку продовольчих та промислових товарів.
Ціни на енергоносії продовжуватимуть знижуватися до кінця 2023 року, але повільнішими темпами. За прогнозами, 2024 року вони знову трохи зростуть через зростання цін на нафту.
Агресивна війна Росії проти України та ширша геополітична напруженість продовжують створювати ризики й залишатися джерелом невизначеності, зазначають у Єврокомісії.
Комісія щорічно публікує два комплексні прогнози (весняний та осінній) та два проміжні прогнози (зимовий та літній).
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