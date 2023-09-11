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АНАЛІТИКА

Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю

 

Представники провідних американських технологічних компаній супроводжуватимуть президента Джо Байдена під час його запланованого на 10 вересня візиту до В'єтнаму. Як повідомило в суботу, 9 вересня, з посиланням на два неназвані поінформовані джерела інформагенція Reuters, разом з Байденом до Ханоя вирушать керівники напівпровідникових і цифрових компаній, як-от Google, Intel і GlobalFoundries, а також авіабудівної компанії Boeing.

За словами співрозмовників Reuters, знайомих з цим питанням, нині уряд США шукає альтернативи Китаю, з яким останнім часом дедалі більше погіршуються відносини, зокрема, через торговельні суперечки й зростання політичної напруженості, приміром, через тайванське питання.

Виробництво напівпровідників у В'єтнамі - ключова тема візиту Байдена

Очікується, що саме питання виробництва напівпровідникової продукції на території В'єтнаму стане одним з ключових під час дводенного візиту Байдена до Ханоя. Зазначається, що деякі компанії вже інвестували у В'єтнам або принаймні оголосили готовність зробити це. Приміром, корпорація Intel побудувала на півдні В'єтнаму завод з виробництва і тестування чіпів вартістю 1,5 мільярда доларів і планує його розширювати. Розробник мікросхем Marvell оголосив плани побудувати центр "світового класу".

Сам В'єтнам також не приховує своїх амбіцій отримати на своїй території потужності з виробництва чіпів. Країна вже є великим експортером смартфонів та електроніки, пише Reuters.

Boeing хоче продати В'єтнаму свої літаки

Щодо авіабудівної компанії Boeing, то вже невдовзі вона може оголосити угоду з В'єтнамом на продаж цій азійській країні 50 літаків 737 MAX, повідомили Reuters люди, знайомі з цим питанням. Водночас у пресслужбі Boeing відмовилися коментувати це питання.

У Білому домі не приховували, що воліли б бачити орієнтовану на технології економіку В'єтнаму

Власне, у Білому домі не робили таємниці з того, що планують розвивати з Ханоєм співпрацю в технологічній галузі. Ще 29 серпня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час оголошення дводенного візиту Байдена до В'єтнаму з 10 по 11 вересня, наголошувала, що мета поїздки - обговорити "шляхи подальшого поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом".

Зазначалося, що під час перемовин лідери обох країн вивчатимуть, зокрема, можливості сприяння зростанню в'єтнамської економіки, орієнтованої на технології та інновації.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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