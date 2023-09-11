Фінансові новини
- |
- 11.09.23
- |
- 23:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року
10:46 11.09.2023 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, як довго планує керувати країною.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex із посиланням на учасників зустрічі.
За словами співрозмовника видання, прем'єр сказав, що планує керувати країною до 2034 року, хоча раніше кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.
Орбан обґрунтував дату 2034 року тим, що епідемія коронавірусу та війна (РФ проти України) забрали в нього чотири роки, переказує його промову учасник зустрічі.
Угорський прем'єр також зазначив, що хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, все ж не так сильно, як у інших європейських керівних партій.
Він назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності "Фідес", заявивши, що суспільство звикло не до цього, а до постійного економічного зростання.
На цій же зустрічі, за даними медіа, Орбан оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.
За інформацією учасників зустрічі, один із кроків, які необхідні для досягнення цього плану, передбачає енергетичну самодостатність країни, що включає в себе постачання французького палива на АЕС "Пакш" замість російського.
Раніше голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав та не брати Україну в НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
|Лідери G-20 закликали відновити «зернову угоду»
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія не хоче називати Китай загрозою попри затримання шпигунів
|Реєстр збитків України від агресії РФ уже незабаром запрацює
|Країни G20 оголосили про плани створення нових правил звітності щодо криптовалют
|Євробарометр: фінансову допомогу Україні схвалюють 65% європейців, санкції проти РФ – 71%
|Єврокомісія погіршила прогноз зростання європейської економіки
|Люксембург долучиться до підтримки малого та середнього бізнесу в Україні
Бізнес
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди