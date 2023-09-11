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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, як довго планує керувати країною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex із посиланням на учасників зустрічі.

За словами співрозмовника видання, прем'єр сказав, що планує керувати країною до 2034 року, хоча раніше кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.

Орбан обґрунтував дату 2034 року тим, що епідемія коронавірусу та війна (РФ проти України) забрали в нього чотири роки, переказує його промову учасник зустрічі.

Угорський прем'єр також зазначив, що хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, все ж не так сильно, як у інших європейських керівних партій.

Він назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності "Фідес", заявивши, що суспільство звикло не до цього, а до постійного економічного зростання.

На цій же зустрічі, за даними медіа, Орбан оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.

За інформацією учасників зустрічі, один із кроків, які необхідні для досягнення цього плану, передбачає енергетичну самодостатність країни, що включає в себе постачання французького палива на АЕС "Пакш" замість російського.

Раніше голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав та не брати Україну в НАТО.
 

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