Фінансові новини
- |
- 11.09.23
- |
- 23:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Угорщина хоче замінити російське паливо французьким на своїй АЕС
10:32 11.09.2023 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів закриту зустріч з однопартійцями та прихильниками, де оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex із посиланням на учасників зустрічі.
За інформацією видання, один із кроків, які необхідні для досягнення цього плану, передбачає енергетичну самодостатність країни, що включає в себе постачання французького палива на АЕС "Пакш" замість російського.
Інші кроки, на необхідності виконання яких наголосив Орбан: досягнення демографічного повороту, створення нової економіки, стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником, угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому, військовий розвиток, запровадження цифрового громадянства.
Раніше повідомлялося, що Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.
Перед цим Україна направила ноту Європейській комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.
Нагадаємо, 5 червня гендиректор російської атомної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов прибув до Будапешта, де обговорив з угорським прем'єром і міністром закордонних справ розширення атомної електростанції "Пакш".
Як заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто, після успішних обговорень розширення АЕС із Євросоюзом будівництво "отримає новий імпульс". На початку липня розпочнуться підготовчі роботи для розширення станції "Пакш".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall поставить Україні ще 40 БМП Marder
|Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом
|Лідери G-20 закликали відновити «зернову угоду»
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія не хоче називати Китай загрозою попри затримання шпигунів
|Реєстр збитків України від агресії РФ уже незабаром запрацює
|Країни G20 оголосили про плани створення нових правил звітності щодо криптовалют
|Євробарометр: фінансову допомогу Україні схвалюють 65% європейців, санкції проти РФ – 71%
|Єврокомісія погіршила прогноз зростання європейської економіки
|Люксембург долучиться до підтримки малого та середнього бізнесу в Україні
Бізнес
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN
|12 із 14 заводів Toyota в Японії зупинилися через брак вільного простору на серверах - випуск машин скоротився на 13 000 одиниць на день
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди