Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на відбудову

Південна Корея надасть Україні допомогу обсягом 2,3 мільярда доларів на повоєнну відбудову: початкові 300 мільйонів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решта - як кредити під низькі відсотки з 2025 року, повідомив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у неділю, 10 вересня.

Як повідомлялося, раніше Сеул збільшив розмір фінансової допомоги Україні в рамках державного бюджету до 393 мільйонів доларів у 2024 році. Водночас Південна Корея, попри прохання Києва, не надає Україні військової допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну