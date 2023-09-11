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Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на відбудову
09:53 11.09.2023 |
Південна Корея надасть Україні допомогу обсягом 2,3 мільярда доларів на повоєнну відбудову: початкові 300 мільйонів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решта - як кредити під низькі відсотки з 2025 року, повідомив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у неділю, 10 вересня.
Як повідомлялося, раніше Сеул збільшив розмір фінансової допомоги Україні в рамках державного бюджету до 393 мільйонів доларів у 2024 році. Водночас Південна Корея, попри прохання Києва, не надає Україні військової допомоги.
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