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АНАЛІТИКА

Катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля, - ООН

 

Тортури, що застосовуються російськими офіцерами щодо українських цивільних осіб і військовополонених на окупованих територіях, досягли такого рівня, що явно є систематичною, схвалюваною державою політикою.

Про це заявила спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її словами, свідки розповідали достовірні історії, які підтверджують постійну практику застосування тортур, включно зі зґвалтуванням і побиттям, у різних місцях утримання під російською окупацією та серед українських солдатів, які потрапили в полон до російських військ.

"Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань", - заявила Едвардс.

Вона заявила, що відсутність реакції з боку Кремля на численні випадки насильства над затриманими та полоненими рівносильна мовчазному схваленню тортур.

"Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури", - додала спецдоповідач ООН.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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