США хочуть передбачуваних відносин із Китаєм і не мають наміру стримувати Пекін - Байден

США не займаються стримуванням Китаю, а лише хочуть передбачуваних відносин із Пекіном і регіональної стабільності, заявив у неділю президент США Джозеф Байден.

"Я не збираюся стримувати Китай, але я хочу переконатися, що наші відносини з Китаєм вибудовувалися в передбачуваний спосіб", - сказав він на пресконференції у В'єтнамі, куди він вирушив після саміту лідерів G20 у Делі. На думку Байдена, Китай займається зараз зміною "правил гри" в тому, що стосується торгівлі та інших питань.

Президент США зазначив, що вирушив до Індії та В'єтнаму не для того, щоб стримувати посилення позицій Китаю, а з метою забезпечення стабільності, і саме для цього Вашингтону потрібні альянси з країнами в усьому світі.

Байден додав, що незабаром розраховує на зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.