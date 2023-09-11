Лула обіцяє, що Путіна не заарештують у Бразилії

Президента РФ Володимира Путіна не заарештують в Бразилії у разі його прибуття на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року, пообіцяв президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

"Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", - сказав Лула в інтерв'ю індійському виданню Firstpost у суботу, 9 вересня, цитує Reuters.

В кулуарах зустрічі G20 в Нью-Делі він повідомив, що Путіна запросять на захід наступного року. Крім того, і сам Лула планує відвідати саміт блоку БРІКС, який має відбутися в Росії перед зустріччю G20 в Ріо-де-Жанейро.

Лула прагне переговорів Зеленського та Путіна

Крім того, в інтерв'ю президент Бразилії заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і російського керівника держави Володимира Путіна.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. 123 країни світу ратифікували Римський статут, зокрема й Бразилія, що юридично зобов'язує їх співпрацювати з МКС і виконувати видані ним ордери на арешт. Росія заперечує, що її війська брали участь у воєнних злочинах або насильно вивозили українських дітей.

Після видачі ордеру Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі і не був присутній на зустрічі G20 в Індії, відправивши туди міністра закордонних справ Сергія Лаврова.