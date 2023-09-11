Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лула обіцяє, що Путіна не заарештують у Бразилії

 

Президента РФ Володимира Путіна не заарештують в Бразилії у разі його прибуття на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року, пообіцяв президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

"Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", - сказав Лула в інтерв'ю індійському виданню Firstpost у суботу, 9 вересня, цитує Reuters.

В кулуарах зустрічі G20 в Нью-Делі він повідомив, що Путіна запросять на захід наступного року. Крім того, і сам Лула планує відвідати саміт блоку БРІКС, який має відбутися в Росії перед зустріччю G20 в Ріо-де-Жанейро.

Лула прагне переговорів Зеленського та Путіна

Крім того, в інтерв'ю президент Бразилії заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і російського керівника держави Володимира Путіна.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. 123 країни світу ратифікували Римський статут, зокрема й Бразилія, що юридично зобов'язує їх співпрацювати з МКС і виконувати видані ним ордери на арешт. Росія заперечує, що її війська брали участь у воєнних злочинах або насильно вивозили українських дітей.

Після видачі ордеру Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі і не був присутній на зустрічі G20 в Індії, відправивши туди міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на 08.09.23, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на 08.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес