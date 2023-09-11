Фінансові новини
- |
- 11.09.23
- |
- 09:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лула обіцяє, що Путіна не заарештують у Бразилії
08:34 11.09.2023 |
Президента РФ Володимира Путіна не заарештують в Бразилії у разі його прибуття на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року, пообіцяв президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.
"Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", - сказав Лула в інтерв'ю індійському виданню Firstpost у суботу, 9 вересня, цитує Reuters.
В кулуарах зустрічі G20 в Нью-Делі він повідомив, що Путіна запросять на захід наступного року. Крім того, і сам Лула планує відвідати саміт блоку БРІКС, який має відбутися в Росії перед зустріччю G20 в Ріо-де-Жанейро.
Лула прагне переговорів Зеленського та Путіна
Крім того, в інтерв'ю президент Бразилії заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і російського керівника держави Володимира Путіна.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ. 123 країни світу ратифікували Римський статут, зокрема й Бразилія, що юридично зобов'язує їх співпрацювати з МКС і виконувати видані ним ордери на арешт. Росія заперечує, що її війська брали участь у воєнних злочинах або насильно вивозили українських дітей.
Після видачі ордеру Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі і не був присутній на зустрічі G20 в Індії, відправивши туди міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
|Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат
|У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
|США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Академія праці, соціальних відносин і туризму відкрила нову кафедру
У РУБРИЦІ
|Лист ООН до РФ щодо «зернової угоди»: Москва незадоволена
|Катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля, - ООН
|США хочуть передбачуваних відносин із Китаєм і не мають наміру стримувати Пекін - Байден
|Індію і США поєднає величезна транспортна мережа
|Лула обіцяє, що Путіна не заарештують у Бразилії
|Компромісна заява G20 про Україну має допомогти посилити тиск на РФ, - FT
Бізнес
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди
|Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ
|Kia показав компактний позашляховик EV5