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Індія хоче провести ще одну зустріч G20, але онлайн, - Reuters
08:13 11.09.2023 |
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб проаналізувати прогрес щодо політичних пропозицій і цілей, оголошених на саміті G20.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це наш обов'язок - розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб зрозуміти, як можна прискорити прогрес", - сказав він у своїй заяві.
У суботу група прийняла Декларацію лідерів, яка уникає засудження Росії за війну, але підкреслює людські страждання, спричинені конфліктом, і закликає всі держави не використовувати силу для захоплення територій.
Консенсус став несподіванкою. Протягом тижнів, що передували саміту, різко відмінні погляди на війну загрожували зірвати зустріч: західні країни вимагали, щоб учасники саміту засудили Москву за вторгнення, а Росія заявляла, що заблокує будь-яку резолюцію, яка не відображатиме її позицію.
Міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова російської делегації, заявив, що саміт був успішним як для Індії, так і для Глобального Півдня, тобто країн, що розвиваються.
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