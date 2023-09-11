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АНАЛІТИКА

Індія хоче провести ще одну зустріч G20, але онлайн, - Reuters

 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб проаналізувати прогрес щодо політичних пропозицій і цілей, оголошених на саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це наш обов'язок - розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб зрозуміти, як можна прискорити прогрес", - сказав він у своїй заяві.

У суботу група прийняла Декларацію лідерів, яка уникає засудження Росії за війну, але підкреслює людські страждання, спричинені конфліктом, і закликає всі держави не використовувати силу для захоплення територій.

Консенсус став несподіванкою. Протягом тижнів, що передували саміту, різко відмінні погляди на війну загрожували зірвати зустріч: західні країни вимагали, щоб учасники саміту засудили Москву за вторгнення, а Росія заявляла, що заблокує будь-яку резолюцію, яка не відображатиме її позицію.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова російської делегації, заявив, що саміт був успішним як для Індії, так і для Глобального Півдня, тобто країн, що розвиваються.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Індія
 

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