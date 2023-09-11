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АНАЛІТИКА

Африканський союз офіційно приєднався до G20

 

Африканський союз став постійним членом Великої двадцятки, до якої належать провідні економіки світу. Про це в суботу, 9 вересня, повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, відкриваючи саміт лідерів G20 в Нью-Делі.

"За погодженням з усіма вами, я хотів би запросити голову Африканського союзу зайняти своє місце в якості постійного члена G20", - сказав Моді. Дотепер єдиним блоком у G20 був Європейський Союз (ЄС). Африканський союз мав статус "запрошеної міжнародної організації."

У повному складі Африканський союз налічує 55 членів, але шість країн, що перебувають під владою хунти, призупинили своє членство. Сукупний валовий внутрішній продукт (ВВП) його країн-членів становить три трильйони доларів, а населення - близько 1,4 мільярда людей.

До сьогодні до складу G20 входили 19 країн і ЄС, на які припадало близько 85 відсотків світового ВВП, понад 75 відсотків світової торгівлі та близько двох третин населення планети, нагадує Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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