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Африканський союз офіційно приєднався до G20
08:00 11.09.2023 |
Африканський союз став постійним членом Великої двадцятки, до якої належать провідні економіки світу. Про це в суботу, 9 вересня, повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, відкриваючи саміт лідерів G20 в Нью-Делі.
"За погодженням з усіма вами, я хотів би запросити голову Африканського союзу зайняти своє місце в якості постійного члена G20", - сказав Моді. Дотепер єдиним блоком у G20 був Європейський Союз (ЄС). Африканський союз мав статус "запрошеної міжнародної організації."
У повному складі Африканський союз налічує 55 членів, але шість країн, що перебувають під владою хунти, призупинили своє членство. Сукупний валовий внутрішній продукт (ВВП) його країн-членів становить три трильйони доларів, а населення - близько 1,4 мільярда людей.
До сьогодні до складу G20 входили 19 країн і ЄС, на які припадало близько 85 відсотків світового ВВП, понад 75 відсотків світової торгівлі та близько двох третин населення планети, нагадує Reuters.
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