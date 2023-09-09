Не буде навіть Лукашенка: Жоден президент не приїде до Путіна на економічний форум у Владивосток

Жоден голова іноземної держави не проїде на Східний економічний форум цього року, який традиційно відбудеться за участі російського президента Владіміра Путіна.

Найвищими іноземними представниками на форумі разом із Путіним стануть віцепрезидент Лаосу Пані Ятхоту і віцепрем'єр Держради КНР Чжан Гоцін, пише The Moscow Times.

"Ми чекаємо на гостей з Китайської Народної Республіки, з Лаосу, з М'янми, В'єтнаму, Філіппін. Будуть Білорусь, Казахстан, Монголія, Сінгапур", - розповіла очільниця уряду Приморського краю Віра Щербина.

Вона додала, що на форумі також очікуються представники КНДР.

У владі регіону уточнили, що делегацію М'янми, де вже третій рік править військова хунта, очолить заступник прем'єр-міністра, міністр транспорту та комунікацій генерал М'я Тун У. Делегації Білорусі, Казахстану, Індії, Сінгапуру та Філіппін очолюватимуть посли цих країн у Росії. Рівень делегацій із КНДР та В'єтнаму не уточнюється.

Східний економічний форум пройде у Владивостоці 10-13 вересня. Путін візьме участь у пленарному засіданні форуму 12 вересня, говорив раніше речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Навіть у 2022 році Східний економічний форум відвідали двоє іноземних лідерів: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і прем'єр Монголії Лувсаннамсрайн Оюун-Ердене. Також на форумі був присутній прем'єр-міністр Тимчасового уряду М'янми Мін Аун Хлайн, а лідери Індії та Малайзії Нарендра Моді та Ісмаїл Сабрі Якоб надіслали свої відеопривітання.

Як повідомлялося, раніше організатори головної міжнародної конференції Росії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) також зіткнулися з масовою відмовою закордонних лідерів від участі у заході разом із Путіним.

Від візиту до Санкт-Петербурга вирішили утриматися президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про відмову буквально в останній момент.

На пленарному засіданні ПМЕФ до Путіна приєднався лише президент Алжиру Теббун Абдельмаджід, а головний гість форуму - президент Об'єднаних Арабських Еміратів Бен Заїд Аль Нахайян відмовився сидіти на одній сцені з російським президентом і відповідати на запитання залу. Він провів переговори з Путіним віч-на-віч і залишив Росію.

Як повідомлялося, раніше організатори головної міжнародної конференції Росії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) також зіткнулися з масовою відмовою закордонних лідерів від участі у заході разом із Путіним.

Від візиту до Санкт-Петербурга вирішили утриматися президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про відмову буквально в останній момент.

На пленарному засіданні ПМЕФ до Путіна приєднався лише президент Алжиру Теббун Абдельмаджід, а головний гість форуму - президент Об'єднаних Арабських Еміратів Бен Заїд Аль Нахайян відмовився сидіти на одній сцені з російським президентом і відповідати на запитання залу. Він провів переговори з Путіним віч-на-віч і залишив Росію.