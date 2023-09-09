Фінансові новини
- |
- 09.09.23
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Не буде навіть Лукашенка: Жоден президент не приїде до Путіна на економічний форум у Владивосток
22:53 08.09.2023 |
Жоден голова іноземної держави не проїде на Східний економічний форум цього року, який традиційно відбудеться за участі російського президента Владіміра Путіна.
Найвищими іноземними представниками на форумі разом із Путіним стануть віцепрезидент Лаосу Пані Ятхоту і віцепрем'єр Держради КНР Чжан Гоцін, пише The Moscow Times.
"Ми чекаємо на гостей з Китайської Народної Республіки, з Лаосу, з М'янми, В'єтнаму, Філіппін. Будуть Білорусь, Казахстан, Монголія, Сінгапур", - розповіла очільниця уряду Приморського краю Віра Щербина.
Вона додала, що на форумі також очікуються представники КНДР.
У владі регіону уточнили, що делегацію М'янми, де вже третій рік править військова хунта, очолить заступник прем'єр-міністра, міністр транспорту та комунікацій генерал М'я Тун У. Делегації Білорусі, Казахстану, Індії, Сінгапуру та Філіппін очолюватимуть посли цих країн у Росії. Рівень делегацій із КНДР та В'єтнаму не уточнюється.
Східний економічний форум пройде у Владивостоці 10-13 вересня. Путін візьме участь у пленарному засіданні форуму 12 вересня, говорив раніше речник Кремля Дмітрій Пєсков.
Навіть у 2022 році Східний економічний форум відвідали двоє іноземних лідерів: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і прем'єр Монголії Лувсаннамсрайн Оюун-Ердене. Також на форумі був присутній прем'єр-міністр Тимчасового уряду М'янми Мін Аун Хлайн, а лідери Індії та Малайзії Нарендра Моді та Ісмаїл Сабрі Якоб надіслали свої відеопривітання.
Як повідомлялося, раніше організатори головної міжнародної конференції Росії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) також зіткнулися з масовою відмовою закордонних лідерів від участі у заході разом із Путіним.
Від візиту до Санкт-Петербурга вирішили утриматися президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про відмову буквально в останній момент.
На пленарному засіданні ПМЕФ до Путіна приєднався лише президент Алжиру Теббун Абдельмаджід, а головний гість форуму - президент Об'єднаних Арабських Еміратів Бен Заїд Аль Нахайян відмовився сидіти на одній сцені з російським президентом і відповідати на запитання залу. Він провів переговори з Путіним віч-на-віч і залишив Росію.
Як повідомлялося, раніше організатори головної міжнародної конференції Росії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) також зіткнулися з масовою відмовою закордонних лідерів від участі у заході разом із Путіним.
Від візиту до Санкт-Петербурга вирішили утриматися президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про відмову буквально в останній момент.
На пленарному засіданні ПМЕФ до Путіна приєднався лише президент Алжиру Теббун Абдельмаджід, а головний гість форуму - президент Об'єднаних Арабських Еміратів Бен Заїд Аль Нахайян відмовився сидіти на одній сцені з російським президентом і відповідати на запитання залу. Він провів переговори з Путіним віч-на-віч і залишив Росію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ТОП-НОВИНИ
|Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат
|У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
|США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
|НАБУ повідомило про підозру Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать
У РУБРИЦІ
|Литва передала Україні 1,5 мільйона боєприпасів
|Не буде навіть Лукашенка: Жоден президент не приїде до Путіна на економічний форум у Владивосток
|Іспанія: ЄС не планує швидко відмовлятись від скрапленого газу з РФ
|США пообіцяли Румунії перемістити додаткові бойові літаки
|Румунія і США організовують багатонаціональні навчання «Sea Breeze 2» за участю українських військовослужбовців
|Lockheed Martin і Raytheon планують налагодити виробництво протитанкових ракет Javlin на території Польщі
Бізнес
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди
|Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ
|Kia показав компактний позашляховик EV5