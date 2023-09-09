Іспанія: ЄС не планує швидко відмовлятись від скрапленого газу з РФ

Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що ЄС не має короткострокового плану заборони російський скрапленого газу (СПГ) попри стрімке зростання його імпорту до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами іспанської посадовиці, якщо нічого не зміниться у РФ та Україні, рано чи пізно Євросоюз заборонить імпорт російського СПГ.

"Але поки що, після потрясінь минулого року, Єврокомісія та країни-члени хочуть побачити, як розвиватимуться події мирним шляхом, щоб уникнути додаткової турбулентності. Існує відчуття дефіциту і страху", - зазначила Рібера.

Вона додала, що іспанський уряд розглядав способи зупинити імпорт СПГ з Росії, але не знайшов правових підстав для заборони без узгодженої позиції ЄС, оскільки йдеться про зовнішню торгівлю.

"Мені це не подобається. Я знаю, що завдяки нашій інфраструктурі ми спостерігаємо появу нових гравців на ринку СПГ, які транспортують і зберігають російський СПГ на наших об'єктах, щоб мати можливість реекспортувати в будь-який час", - сказала Рібера.

Вона уточнила, що міністерство попросило компанії не брати на себе нових зобов'язань щодо РФ та бути більш прозорими щодо того, звідки вони отримують СПГ.

Раніше Європейська комісія, коментуючи дані про зростання закупівель скрапленого природного газу із Росії державами-членами, повторила заклик до них припинити цю практику.

Оприлюднене перед цим дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року - порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.

Дослідження виявило, що країни-члени ЄС придбали більше половини російського скрапленого природного газу на ринку за перші сім місяців 2023 року. Найбільшими покупцями після Китаю виявились Іспанія та Бельгія.

Поставки трубопровідного газу до Європи з Росії впали до історичного мінімуму після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але натомість зросли поставки СПГ з усього світу, зокрема й із Росії, які не підпадають під жодні санкції з боку ЄС.