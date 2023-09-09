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США пообіцяли Румунії перемістити додаткові бойові літаки
22:35 08.09.2023 |
США обіцяють найближчим часом перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.
Про це на зустрічі з румунським міністром оборони Анджелом Тилваром заявила посол США в країні Кетлін Кавалек, повідомляє "Європейська правда".
Під час зустрічі Кавалек зазначила, що американська влада стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі останніх російських атак на українські порти на Дунаї.
Дипломат підкреслила, що уряд США залишається повністю відданим зміцнення потенціалу Румунії та НАТО з метою захисту і стримування будь-якої агресії проти на східному фланзі Альянсу.
Кавалек додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту території, в тому числі шляхом розгортання найближчим часом в країні кількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з патрулювання повітряного простору.
Водночас глава румунського Міноборони високо оцінив солідарність, висловлену членами НАТО.
"Ми вжили додаткових заходів безпеки в прикордонній зоні, посиливши моніторинг і охорону повітряного простору...Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в громадах, розташованих поблизу місць жорстоких нападів Російської Федерації на українські цивільні порти", - сказав Тилвар.
Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
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