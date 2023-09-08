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АНАЛІТИКА

Lockheed Martin і Raytheon планують налагодити виробництво протитанкових ракет Javlin на території Польщі

Lockheed Martin і Raytheon планують налагодити виробництво протитанкових ракет Javlin на території Польщі

 

У Польщі буде налагоджено виробництво протитанкових ракет Javelin. Польська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) підписала меморандум про взаєморозуміння з американськими оборонними гігантами Lockheed Martin і Raytheon.

PGZ, Lockheed Martin і Raytheon мають намір вивчити можливість запуску підприємства на території Польщі, на якому буде налагоджено виготовлення компонентів і складання Javelin. Меморандум розвиває стратегічне партнерство з PGZ і дасть змогу США надавати клієнтами перевірені можливості Javelin.

Міністерство оборони США вважає, що на початку 2022 року протитанкові ракети зіграли одну з ключових ролей в обороні України, не давши російським військам захопити Київ. За даними Пентагону, поставки Javelin в Україну вже перевищили 10 000 штук.

На тлі війни в Україні США хочуть наростити виробництво ключових боєприпасів. Зокрема, Армія США оголосила про плани випускати понад 1 млн артилерійських снарядів щорічно до 2025 року. Lockheed Martin і Raytheon планують збільшити виробництво Javelin з 2000 до 3500+ ракет на рік.

Випуск американської зброї за межами США не є чимось новим. Sikorsky, дочірня компанія Lockheed Martin, збирає вертольоти Black Hawk на території Польщі. Складання винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II вже налагоджено в Італії та Японії, а скоро Rheinmetall будуватиме центральні частини фюзеляжу в Німеччині.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Польща
 

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