Фінансові новини
- |
- 08.09.23
- |
- 22:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Lockheed Martin і Raytheon планують налагодити виробництво протитанкових ракет Javlin на території Польщі
21:59 08.09.2023 |
У Польщі буде налагоджено виробництво протитанкових ракет Javelin. Польська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) підписала меморандум про взаєморозуміння з американськими оборонними гігантами Lockheed Martin і Raytheon.
PGZ, Lockheed Martin і Raytheon мають намір вивчити можливість запуску підприємства на території Польщі, на якому буде налагоджено виготовлення компонентів і складання Javelin. Меморандум розвиває стратегічне партнерство з PGZ і дасть змогу США надавати клієнтами перевірені можливості Javelin.
Міністерство оборони США вважає, що на початку 2022 року протитанкові ракети зіграли одну з ключових ролей в обороні України, не давши російським військам захопити Київ. За даними Пентагону, поставки Javelin в Україну вже перевищили 10 000 штук.
На тлі війни в Україні США хочуть наростити виробництво ключових боєприпасів. Зокрема, Армія США оголосила про плани випускати понад 1 млн артилерійських снарядів щорічно до 2025 року. Lockheed Martin і Raytheon планують збільшити виробництво Javelin з 2000 до 3500+ ракет на рік.
Випуск американської зброї за межами США не є чимось новим. Sikorsky, дочірня компанія Lockheed Martin, збирає вертольоти Black Hawk на території Польщі. Складання винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II вже налагоджено в Італії та Японії, а скоро Rheinmetall будуватиме центральні частини фюзеляжу в Німеччині.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ арештовує активи Коломойського: 300 компаній, тисячі об’єктів нерухомості, автівок та суден
ТОП-НОВИНИ
|Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат
|У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
|США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
|НАБУ повідомило про підозру Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать
У РУБРИЦІ
|США пообіцяли Румунії перемістити додаткові бойові літаки
|Румунія і США організовують багатонаціональні навчання «Sea Breeze 2» за участю українських військовослужбовців
|Lockheed Martin і Raytheon планують налагодити виробництво протитанкових ракет Javlin на території Польщі
|Уряд Румунії планує заходи для захисту придунайських районів
|Перші 10 танків Leopard 1 від Данії, ФРН і Нідерландів доставлено в Україну - данське Міноборони
|Найбільші російські мобільні оператори не можуть знайти обладнання для підтримки мереж
Бізнес
|Вчені виростили модель людського ембріона без сперми та яйцеклітини
|Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль
|Apple придбала BIS Record – шведський лейбл класичної музики
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди
|Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ
|Kia показав компактний позашляховик EV5