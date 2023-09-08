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АНАЛІТИКА

ЄС попередив Грузію через наміри влади висунути імпічмент президентці

 

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував тему імпічменту президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, який їй намагається оголосити керівна партія.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, повідомляє "Грузия Online".

За його словами, питання імпічменту президента Грузії - це ризик, який викличе ще більшу напруженість ситуації, а також посилить поляризацію.

"Усі інституції повинні працювати разом і рішуче підтримувати країну на європейському шляху. У Грузії є потенціал бути успішною в цьому процесі", - зазначив Боррель.

Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС додав, що Тбілісі має сильну адміністрацію та жвавий громадянський сектор, тож для успіху в нинішній історичний момент Грузії необхідна співпраця.

Раніше Зурабішвілі заявила, що планує продовжити закордонні візити, на які уряд не дав їй згоди та за які погрожує процедурою імпічменту.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Керівна партія після того пригрозила їй імпічментом за порушення конституції, але невдовзі визнала, що не має для цього достатньо голосів у парламенті. Саломе Зурабішвілі за останній тиждень зустрічалася з президентами Франції та Німеччини та президентом Євроради.

Ключові теги: ЄС, Грузія
 

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