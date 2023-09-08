Фінансові новини
- |
- 08.09.23
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайські «гастролери» в Маріуполі: Україна вимагає пояснень
13:48 08.09.2023 |
Україна вимагає від Китаю пояснень щодо незаконної поїздки групи китайських блогерів до окупованого Росією Маріуполя Донецької області. Про це у п'ятницю, 8 вересня, заявив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.
Він оприлюднив у Facebook відео, на якому нібито китайська оперна співачка Ван-Фан виконує російську військову пісню "Катюша" на руїнах маріупольського драматичного театру, назвавши це "прикладом повної моральної деградації".
Ніколенко додав, що за наявною інформацією, в Маріуполь прибула група китайських блогерів. Він наголосив, що їхній приїзд є порушенням українського законодавства, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.
"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", - написав Ніколенко та додав, що МЗС ініціює заборону в'їзду до України "для всіх цих китайських гастролерів".
У драмтеатрі Маріуполя загинули сотні людей
Російські війська скинули надпотужну бомбу на драмтеатр в Маріуполі 16 березня 2022 року. На той момент у бомбосховищі будівлі переховувались близько тисячі цивільних, а поруч з нею на асфальті був розміщений величезний напис "діти".
Точна кількість жертв атаки досі невідома, втім згідно з розслідуванням агентства Associated Press, загинули близько 600 людей. Після розбору завалів окупаційною владою їх поховали у братській могилі під безіменними номерами в селищі Мангуш.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
|НАБУ повідомило про підозру Коломойському
|Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Специалисты Стилус рассказали, как приобрести б/у айфон и не прогадать
У РУБРИЦІ
|Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС перевищила 4 млн осіб — Євростат
|Китайські «гастролери» в Маріуполі: Україна вимагає пояснень
|Індія змінює назву на Бхарат? Що це значить і навіщо влада це робить
|Британський банк HSBC припинить грошові перекази в Росію та Білорусь
|Венеція оголосила вартість квитка для відвідання міста: дешевше, ніж очікували
|Британія збирає саміт щодо чорноморської блокади з боку РФ
|США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei
Бізнес
|Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах
|Facebook видаляє вкладку «Новини» в окремих країнах Європи — після численних звинувачень у поширенні пропаганди
|Маск позичив 1 мільярд доларів у SpaceX тоді ж, коли купував Twitter – WSJ
|Kia показав компактний позашляховик EV5
|Китай створить державний фонд на $40 мільярдів для розвитку індустрії мікросхем, – ЗМІ
|Redmi Note 12 Turbo на Snapdragon 7+ Gen 2 отримав звання найпотужнішого у світі смартфона середнього класу
|OnePlus Ace 2 Pro став найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu