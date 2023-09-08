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АНАЛІТИКА

Китайські «гастролери» в Маріуполі: Україна вимагає пояснень

 

Україна вимагає від Китаю пояснень щодо незаконної поїздки групи китайських блогерів до окупованого Росією Маріуполя Донецької області. Про це у п'ятницю, 8 вересня, заявив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

Він оприлюднив у Facebook відео, на якому нібито китайська оперна співачка Ван-Фан виконує російську військову пісню "Катюша" на руїнах маріупольського драматичного театру, назвавши це "прикладом повної моральної деградації".

Ніколенко додав, що за наявною інформацією, в Маріуполь прибула група китайських блогерів. Він наголосив, що їхній приїзд є порушенням українського законодавства, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", - написав Ніколенко та додав, що МЗС ініціює заборону в'їзду до України "для всіх цих китайських гастролерів".

У драмтеатрі Маріуполя загинули сотні людей

Російські війська скинули надпотужну бомбу на драмтеатр в Маріуполі 16 березня 2022 року. На той момент у бомбосховищі будівлі переховувались близько тисячі цивільних, а поруч з нею на асфальті був розміщений величезний напис "діти".

Точна кількість жертв атаки досі невідома, втім згідно з розслідуванням агентства Associated Press, загинули близько 600 людей. Після розбору завалів окупаційною владою їх поховали у братській могилі під безіменними номерами в селищі Мангуш.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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