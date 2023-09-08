Індія змінює назву на Бхарат? Що це значить і навіщо влада це робить

"Індія, тобто Бхарат, має бути союзом штатів", - проголошує перша стаття конституції. У преамбулі йдеться: "Ми, народ Індії..."

Назва Бхарат широко використовується для позначення Індії в мові гінді. Коли йдеться про офіційне спілкування англійською мовою, завжди вживається відповідник Індія.

Зараз уряд Нарендри Моді змінює цю давню практику. Він розіслав запрошення на вечерю у суботу, 9 вересня, на саміті G20 від імені "президента Бхарату".

До цього додався пресреліз щодо саміту АСЕАН-Індія, в якому Нарендру Моді називають "прем'єр-міністром Бхарату".

А вже 18 вересня питання офіційного перейменування може розглянути індійський парламент.

Що таке Бхарат?

Індуїстська література визначає землю, розташовану між Гімалаями та океанами, як "Бхаратварш".

Нарендра Моді приєднався до групи Hindu RSS ще підлітком

Відповідно до індуїстської міфології, Бхарата був царем Хастінапури (тепер це місце називається Хастінапур і розташоване воно на схід від Делі). Він підкорив усі землі і вважався праведним царем.

У найдавнішому індуїстському тексті, Рігведі, Бхарата згадується як назва групи людей.

Слово Бхарата на санскриті також означає землю, яка ростить та забезпечує. Це може символізувати культуру.

Майбутній прем'єр-міністр Індії Джавахарлал Неру писав у 1927 році: "Індія була Бхаратою, священною землею індусів, і недарма важливо, що великі місця паломництва індуїстів розташовані в чотирьох кутах Індії".

Але Бхарат не є історичною особою.

Паризька академікиня Кетрін Клементен-Оджа написала в статті 2014 року: "Бхарата - це дискурс про простір, але дискурс, який не дозволяє візуально відобразити цей простір. На основі цього дискурсу неможливо намалювати карту в сучасному розумінні цього слова".

А як щодо назв Індія та Індостан?

Перси називали річку Інд "Хінду" (Hindu), що в латині перетворилося на "Індія" (India). Назва "Індія" також є стародавньою.

У преамбулі конституції використовується назва "Індія", а в першій статті - "Індія, тобто Бхарат"

Мусульманські моголи, які правили країною більше двох століть, з гордістю називали себе "падишахами Індостану", тобто правителями чи імператорами Індостану.

Назва "Індостан" також походить від перської. Таким чином, і Індія, і Індостан - це давні назви, що передували британському колоніальному правлінню, яке почалося із завоювання Бенгалії в 1757 році.

Уряд каже, що зміна назви на "Бхарат" допоможе країні позбутися британських колоніальних зв'язків.

"Рішення використовувати "Бхарат" - це серйозний виступ проти колоніального мислення", - каже міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан.

Але назву Індія використовують вже понад два тисячоліття.

Можливо, найстаріша згадка про Індію походить від грецького історика Мегасфена, який народився в 350 р. до н. е. Він написав чотири книги під назвою "Indica".

Англійський драматург Вільям Шекспір також використовував назву Індія у своїй творчості.

"Моя корона в моєму серці, а не на моїй голові, не прикрашена діамантами та індійським камінням", - говорить король Генріх VI у п'єсі "Генріх VI", яка, як вважають, була написана в 1591-1592 роках.

Британські трейдери прибули до Індії в 1600 році, щоб заснувати Ост-Індську компанію. У першому виданні Біблії короля Якова для протестантів країна також згадувалася як "Інді" (Indie). Усі ці події відбулися до колонізації Індії Британією.

Страхи і спротив

Прем'єр-міністр Нарендра Моді керує Індією з 2014 року і є вихідцем із партії Бхаратія Джаната (BJP), яка також перебуває при владі в більшості штатів. Це права партія, тісно пов'язана з парамілітарною організацією Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, Національні загони добровольців), яка стверджує, що Індія має бути "індуїстською нацією".

Нарендра Моді приєднався до RSS ще підлітком і піднявся по кар'єрній драбині.

RSS тричі забороняли в Індії після здобуття незалежності. Перший раз після вбивства Махатми Ганді в 1948 році, коли RSS звинуватили у підготовці його вбивства, але пізніше звинувачення зняли.

Групи індуїстських націоналістів відігравали маргінальну роль у боротьбі за свободу Індії.

RSS звинувачують у розпалюванні антимусульманського насильства

Уряд Моді скликав спеціальну сесію парламенту, яка має відбутися 18-22 вересня. Опозиційні політики та коментатори припускають, що там будуть обговорювати зміну назви країни.

Це буде перша сесія у новозбудованій будівлі парламенту, де вже є карта Великого Бхарату. Ця карта включає території сусідніх країн, зокрема частини Афганістану, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шрі-Ланку та М'янму.

Сусіди Індії висловили офіційний протест.

Водночас індійська опозиція вже готується до протистояння.

"Хоча немає жодних конституційних заперечень проти того, щоб називати Індію "Бхарат", що є однією з двох офіційних назв країни, я сподіваюся, що уряд не буде настільки дурним, щоб повністю відмовитися від назви "Індія", яка є брендом, що створювався протягом століть", - написав Шаші Тарур, законодавець від партії Індійський національний конгрес, у соцмережі X, раніше відомій як твіттер.