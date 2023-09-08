Британський банк HSBC припинить грошові перекази в Росію та Білорусь

Британський міжнародний комерційний банк, один із найбільших фінансових конгломератів у світі, HSBC Group припинить надавати послуги грошових переказів до та з Росії та Білорусі для своїх корпоративних клієнтів наступного місяця, оскільки фінансові установи реагують на санкції Заходу через війну в Україні.

Як пише Nikkei Asia, британська група фінансових послуг, до складу якої входить Hang Seng Bank у Гонконгу, минулого місяця надіслала листи, в яких сповістила бізнес-клієнтів про те, що з 27 жовтня вона більше не оброблятиме комерційні платежі в умовах "все більш складної нормативної ситуації".

У повідомленні говориться, що рішення було прийнято, щоб "звести до мінімуму вплив на Росію та Білорусь, навіть якщо така діяльність дозволена чинними законами та правилами".

Корпоративні клієнти HSBC у Гонконгу мали змогу здійснювати та отримувати платежі з Росії навіть після того, як Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти країни.

Керівник бізнесу, який має справу з компаніями в Росії, сказав, що пряма заборона здається надмірною, оскільки деякі види комерційної діяльності не підпадають під санкції Заходу.

Банк HSBC підтвердив, що обмежить комерційні платежі до та з Росії та Білорусі через свій банк.

HSBC заявив, що досі прагне завершити продаж свого російського бізнесу місцевому кредитору Expobank цього року, але угода все ще очікує на схвалення тамтешніх регуляторів. Його операції в Росії - це в основному корпоративні банківські послуги, включно з кредитуванням та інвестиційним банкінгом. У HSBC заявили, що нові обмеження на грошові перекази не пов'язані з незавершеним продажем.

Грошово-фінансове управління Гонконгу раніше заявило, що фінансові установи не зобов'язані дотримуватися односторонніх санкцій, запроваджених проти Росії, і це рішення відповідає позиції міської влади.