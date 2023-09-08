Венеція оголосила вартість квитка для відвідання міста: дешевше, ніж очікували

Венеція розкрила вартість квитка для в'їзду відвідувачів у місто та пов'язані з ним правила, що почнуть діяти з весни 2024 року.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Місто планує стягувати плату за відвідини історичної частини через надзвичайно велику кількість туристів.

Заходи виявилися менш радикальними, аніж обговорювали на початку: квиток вартістю 5 євро спершу буде "експериментальним" і діятиме лише в деякі дні, тоді як раніше за в'їзд в історичну частину міста пропонували стягувати до 10 євро.

Квиток вперше запровадять з весни 2024 року як 30-денний експеримент. Він буде необхідний лише в окремі дні, у які міська влада прогнозує найбільший наплив туристів (як вихідні і дні карнавалу), та лише для тих, хто не залишається ночувати у Венеції.

У ці визначені дні в'їзд в історичне місто буде платним для осіб віком від 14 років, але з низкою винятків, до яких внесуть: місцевих мешканців, тих, хто регулярно їздить на роботу, власників нерухомості, туристів, які ночують у місті, учасників спортивних змагань. Цим відвідувачам доведеться реєструватися онлайн для в'їзду.

Радник мерії з питань туризму Сімоне Вентуріні пояснив, що зміни погодили після дискусії з мешканцями міста та іншими зацікавленими сторонами і спробували "знайти баланс між правами тих, хто живе, працює і навчається у Венеції, і тих, хто відвідує місто".

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.

На "навалу туристів" нарікають також мешканці крихітного австрійського містечка Галльштатт, яке здобуло шалену популярність після появи у південнокорейському фільмі. Люди вимагають запровадити денні квоти на кількість туристів та заборонити в'їзд туристичних автобусів після 17.00.