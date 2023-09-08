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АНАЛІТИКА

Польща планує запустити друге підприємство з виробництва гаубиць Krab

 

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав лист про наміри профінансувати будівництво другої лінії виробництва гаубиць Krab.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

Наразі відомі польські гаубиці виробляють на заводі у місті Стальова Воля. Нове підприємство з виробництва Krab планують запустити у місті Глівіце.

Уряд Польщі має намір вкласти 850 мільйонів злотих (майже 200 мільйонів доларів).

"Ці кошти дозволять обладнати нові виробничі цехи, щоб найближчим часом, як тільки ми зможемо організувати технологічний процес, на заводі Бумар-Лабендах було вироблено близько 50 Krab", - зазначив Моравецький.
Ключові теги: Польща
 

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