КНДР заявила про спуск на воду нової субмарини з ядерною зброєю

Північна Корея спустила на воду новий тактичний ядерний підводний човен "Герой Кім Кун Ок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

На церемонії відкриття був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Він заявив, що човен "виконуватиме свою бойову місію як один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР"

"Немає місця для відступу від розширення військово-морської суднобудівної промисловості, оскільки це є першочерговим завданням, яке має бути виконано в обов'язковому порядку", - заявив Кім.

Розробки КНДР

КНДР регулярно проводить пуски балістичних ракет в бік Японського та Жовтого морей. Крім цього, країна нерідко заявляє про нові військові розробки. Так, тільки в цьому році вони заявляли про випробовування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерний заряд, балістичної ракети та військового супутника-шпигуна.

Спроби вивести останній на орбіту, однак, провалились. Остання така спроба відбулась 23 серпня - уламки від нього впали в море.