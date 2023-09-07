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У США скасували дозвіл на видобуток нафти й газу в ANWR на Алясці
17:59 07.09.2023 |
Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення скасувати дію дозволів на розробку родовищ нафти і газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), що знаходиться на території Аляски. Їх було видано наприкінці президентського терміну Дональда Трампа.
«Температура в Арктиці через кліматичну кризу підвищується вдвічі швидше, ніж в решті світу, і ми несемо відповідальність за захист цього безцінного регіону», - заявив Байден.
Міністр внутрішніх справ США Дебра Холлан повідомила в середу, що загалом скасовано сім дозволів, виданих адміністрацією Трампа. Дію документів було припинено адміністрацією Байдена 2021 року.
МВС США також запропонувало заборонити надання в оренду нових ділянок під розробку нафтових і газових родовищ на площі 10,6 млн акрів, що становить понад 40% із 23 млн акрів, виділених раніше під Національний нафтовий резерв на Алясці.
Як передають росЗМІ, американське відомство дійшло висновку, що екологічна перевірка, проведена 2021 рокук за Трампа, була недостатньою і з «багатьма юридичними порушеннями».
Оголошені ініціативи зачіпають північну частину Аляски, яка не тільки має запаси нафти і газу, а й має багате видами довкілля: тут живуть полярні ведмеді, північні олені, водоплавні птахи й інші дикі тварини. Екологи неодноразово порушували питання про те, що буріння в ANWR завдасть шкоди унікальній екосистемі Арктики.
Раніше цього року адміністрація Байдена схвалила масштабний проєкт Willow компанії ConocoPhillips із розробки нафти на Алясці. Нові пропозиції Міністерства внутрішніх справ США не стосуються Willow.
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