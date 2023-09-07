Влада Нью-Йорка посилила правила для орендодавців - ЗМІ

Посилені правила надання житлової нерухомості в оренду, затверджені в Нью-Йорку на початку цього року, набули чинності і можуть призвести до різкого скорочення кількості пропозицій від орендодавців, повідомляє MarketWatch.

Згідно з новими вимогами, господарі нерухомості, які здають її в оренду на термін менше ніж на 30 днів, повинні мати реєстрацію на території міста та проживати в житлі, яке надають, зокрема впродовж усього періоду часу, доки там перебувають орендарі. Крім того, власник нерухомості може розмістити одночасно не більше двох постояльців.

Правила стосуються усіх платформ для короткострокового бронювання житла, включно з продуктами компаній Airbnb Inc., Booking Holdings, Expedia Group, Vrbo тощо. У результаті на одному лише майданчику Airbnb кількість оголошень від орендодавців у Нью-Йорку може скоротитися на 70%, підрахували аналітики Skift.

Нові правила будуть ударом для туристичного сектору, а також для тисяч жителів міста і представників малого бізнесу, які покладаються на доходи від здачі нерухомості в оренду і від туризму, заявив Тео Єдинський, директор із глобальної політики Airbnb.

У червні цього року Airbnb подала позов проти влади міста, охарактеризувавши посилення вимог як "фактичну заборону на короткострокову оренду житла в Нью-Йорку", проте суд відхилив позов.

Акції Airbnb втрачають у ціні 1,8% під час попередніх торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість збільшилася на 66%, тоді як індекс Nasdaq Composite за той самий період зріс на 32,5%.