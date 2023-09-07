Хаос в аеропортах Британії стався через помилку «ймовірністю один до 15 млн»

Масштабні перебої у роботі британських аеропортів минулого тижня спричинила помилка з імовірністю "один до 15 мільйонів".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

28 серпня, нагадаємо, у Британії скасували близько 1500 рейсів з та в країну через збій у системі. Початкові висновки свідчать, що комп'ютерний збій стався через те, що в одному плані польоту опинилися два однаково названі маркери, хоча самі точки були різними. Система зависла, тому що не могла ні відхилити план польоту, ні допустити, щоб контролери отримали інформацію з критичною для безпеки помилкою.

"Це була ймовірність один до 15 мільйонів. Через нашу систему пройшло 15 млн планів польотів і такого ніколи не було", - заявив керівник служби контролю повітряного руху NATS Мартін Рольфе, додавши, що більше такої помилки не має повторитися.

Тим часом представники авіаліній незадоволені виправданнями і вимагають детальнішого аналізу систем NATS та компенсацій.

Потенційні втрати авіаперевізників через рейси, які не відбулися, та компенсації пасажирам можуть сягати 126 млн доларів.

Як повідомляли, одразу після збою деякі люди просиділи по кілька годин вже у літаку на злітній смузі, доки фахівці з'ясовували, що робити далі.

Наслідки збою вплинули на роботу найбільшого аеропорту Лондона і наступного дня.