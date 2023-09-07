Фінансові новини
- |
- 07.09.23
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Хаос в аеропортах Британії стався через помилку «ймовірністю один до 15 млн»
14:18 07.09.2023 |
Масштабні перебої у роботі британських аеропортів минулого тижня спричинила помилка з імовірністю "один до 15 мільйонів".
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
28 серпня, нагадаємо, у Британії скасували близько 1500 рейсів з та в країну через збій у системі. Початкові висновки свідчать, що комп'ютерний збій стався через те, що в одному плані польоту опинилися два однаково названі маркери, хоча самі точки були різними. Система зависла, тому що не могла ні відхилити план польоту, ні допустити, щоб контролери отримали інформацію з критичною для безпеки помилкою.
"Це була ймовірність один до 15 мільйонів. Через нашу систему пройшло 15 млн планів польотів і такого ніколи не було", - заявив керівник служби контролю повітряного руху NATS Мартін Рольфе, додавши, що більше такої помилки не має повторитися.
Тим часом представники авіаліній незадоволені виправданнями і вимагають детальнішого аналізу систем NATS та компенсацій.
Потенційні втрати авіаперевізників через рейси, які не відбулися, та компенсації пасажирам можуть сягати 126 млн доларів.
Як повідомляли, одразу після збою деякі люди просиділи по кілька годин вже у літаку на злітній смузі, доки фахівці з'ясовували, що робити далі.
Наслідки збою вплинули на роботу найбільшого аеропорту Лондона і наступного дня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
|США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном
|США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 млрд $ - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Профільний єврокомісар підтримав пропозицію про розширення ЄС до 2030 року
|Частка золота в інвестиціях досягла максимуму за 11 років - JPMorgan
|Хаос в аеропортах Британії стався через помилку «ймовірністю один до 15 млн»
|Російські АЗС стали збитковими через рекордне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо
|Україна почала перевозити зерно через порти Хорватії
|ВВП єврозони у II кварталі зріс на 0,1% - остаточні дані
|У Росії під загрозою збір врожаю і посівна: пального немає вже навіть дорогого
Бізнес
|OnePlus Ace 2 Pro став найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця
|Apple вирішила випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C, - Bloomberg
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді