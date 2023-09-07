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АНАЛІТИКА

ВВП єврозони у II кварталі зріс на 0,1% - остаточні дані

 

Економіка країн єврозони в другому кварталі збільшилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, зазначається у звіті Статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточну оцінку зміни ВВП.

Це третя оцінка зміни економіки регіону за минулий квартал. Раніше повідомлялося про підвищення ВВП у квітні-червні на 0,3%.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, не передбачав зміни оцінки.

У четвер Статуправління також переглянуло дані про ВВП за січень-березень у кращий бік: економіка єврозони також зросла на 0,1% щодо попереднього кварталу (раніше повідомлялося про нульову зміну).

ВВП Німеччини в минулому кварталі не змінився, Франції та Іспанії - збільшився на 0,5% і 0,4% відповідно, Італії - впав на 0,4%.

Оцінку зростання ВВП єврозони в другому кварталі відносно аналогічного періоду минулого року несподівано переглянуто до 0,5% з 0,6%. У першому кварталі економіка збільшилася на 1,1%.

ВВП Євросоюзу у квітні-червні не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями і підвищився на 0,4% у річному вираженні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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