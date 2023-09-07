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АНАЛІТИКА

У Росії під загрозою збір врожаю і посівна: пального немає вже навіть дорогого

 

Дефіцит пального, що утворився в Росії, може зупинити збирання врожаю і сівбу озимих.

Про це заявив міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев.

За його словами, якщо ще тиждень тому йшлося про високі ціни на пальне, то тепер його немає взагалі.

"У нас проблеми саме вже з наявністю. Ми зараз зупинимо і збір врожаю, і не відсіємося по озимих. Це буде катастрофа", - попередив Патрушев.

За його словами, робота з нафтопереробними заводами ведеться в ручному режимі в кожному регіоні. Доводиться шукати пальне для сільгосппідприємств, оскільки розв'язувати проблему потрібно "екстрено".

"Проблема з пальним - кричуща, нею треба всім займатися", - підсумував Патрушев.

Нагадуємо:

Російський ринок бензину продовжує переписувати цінові максимуми на тлі наростаючого дефіциту палива, що охопив південні регіони. Про це в понеділок, 4 вересня, повідомляло Reuters.

4 вересня, на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі вартість бензину "Преміум-95" вперше в історії перевалила за позначку 75 тисяч рублів за тонну.

Встановлюючи рекорди 10 торгових днів поспіль, АІ-95 подорожчав на 21% з початку літа і на 74% з початку року. Зростання цін на "Регуляр-92" становило 21% і 76% відповідно, а котирування досягали 64 814 рублів за тонну. Літнє дизельне пальне в понеділок продавали на біржі по 68 278 рублів за тонну - на 58% дорожче, ніж на початку року.

При цьому, наприклад, у всій Самарській області з нафтобаз і в роздробі не продають дизеля, а в Ростовській області, Краснодарському краї й на Ставропіллі лише поодинокі приватні бази "зрідка щось віддають дрібним оптом".
"Ціни шалені", - сказав Reuters власник однієї з нафтобаз.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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