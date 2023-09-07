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British American Tobacco продала бізнес у Росії та Білорусі
11:58 07.09.2023 |
Тютюновий концерн British American Tobacco (BAT) уклав угоду про продаж бізнесу в Росії та Білорусі консорціуму, який очолив місцевий менеджмент.
Про це повідомляє РБК, передає Укрінформ.
«Покупцем є консорціум, який очолює члени управлінської команди «БАТ Росія», який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами. Після цього підприємства будуть називатися ITMS Group», - йдеться в повідомленні компанії.
У березні 2022 року BAT повідомила, що продовжить продаж виробленої в Росії продукції, проте призупинить інвестиції в країну. Майже через рік компанія анонсувала повний відхід з російського ринку.
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