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Джиммі Дін
Азербайджан розпочав поставки газу в Угорщину
10:47 07.09.2023 |
Угорщина почала отримувати природний газ із Азербайджану.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Hungary Today.
"Хороші новини, що після багатьох років перемовин, цього року розпочався фізичний перетік природного газу між Азербайджаном й Угорщиною", - сказав Сіярто.
За його словами, чинна угода передбачає купівлю Угорщиною 100 млн кб м газу й зберігання ще 50 млн.
Сіярто додав, що Угорщина прагне з часом збільшити обсяги імпорту азербайджанського газу до 1 млрд кб м. "Чи вдасться це зробити, залежить не від нас чи Азербайджану, а від ЄС, оскільки інфраструктура у південно-східній Європі наразі не спроможна вдовольнити потреби у диверсифікації держав центральної Європи", - зазначив міністр.
Зауважимо, що міністр закордонних справ Азербайджану Джейхін Байрамов перебував у середу із візитом у Будапешті.
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