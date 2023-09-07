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АНАЛІТИКА

У НАТО відреагували на підтвердження Румунії, що на її територію міг впасти «Шахед»

 

У Північноатлантичному альянсі відреагували на повідомлення Бухареста про знайдені біля Дунаю фрагменти, які можуть бути залишками російського "Шахеда".

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

"Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв'язок з нашим союзником Румунією", - прокоментували у НАТО.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.

Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
 

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