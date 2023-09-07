Суд Євросоюзу вперше дозволив скасувати санкції проти російського бізнесмена

Суд Європейського союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу, які будуть оприлюднені в вересні, а фактично - дозволив скасувати санкції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Йдеться про Олександра Шульгіна, який був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group - провідної в Росії платформи у сфері електронної комерції, яка приносить значні доходи російському бюджету.

Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.

Ухвалюючи рішення, суд врахував, що Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.