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Суд Євросоюзу вперше дозволив скасувати санкції проти російського бізнесмена
22:36 06.09.2023 |
Суд Європейського союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу, які будуть оприлюднені в вересні, а фактично - дозволив скасувати санкції.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Йдеться про Олександра Шульгіна, який був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group - провідної в Росії платформи у сфері електронної комерції, яка приносить значні доходи російському бюджету.
Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.
Ухвалюючи рішення, суд врахував, що Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.
У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.
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