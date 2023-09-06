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АНАЛІТИКА

З Binance звільнилися два топменеджери по РФ і СНД

 

6 вересня 2023 року біржу Binance покинули віцепрезидент зі Східної Європи Гліб Костарев і регіональний директор у СНД Володимир Смеркіс. До цього платформа потрапила в епіцентр скандалу через підтримку підсанкційних російських банків.

Обидва топменеджери підтвердили відставку в соціальній мережі Facebook. Смеркіс зазначив, що має намір провести наступні кілька тижнів у відпустці, після чого має намір організувати зустріч.

Костарев також подякував керівництву компанії та своїм колегам, зазначивши, що радий зробити внесок у розвиток сфери криптоактивів. Обидва не назвали причину звільнення.

У коментарі Incrypted Костарев зазначив таке:

«Мені особливо нічого додати до посту в Facebook. Я був у Binance понад 5 років, майже з самого початку. Настав час для нових викликів».

У розмові з нашою редакцією Смеркіс пообіцяв надати подробиці «через кілька днів».

CEO Binance Чанпен Чжао пояснив усе кадровими перестановками й закликав «ігнорувати FUD»:

Наприкінці серпня біржа потрапила в епіцентр скандалу через підтримку підсанкційних «Збербанка» і «Тінькофф» у своєму P2P-сервісі. У підсумку компанія ввела нові обмеження для користувачів з РФ і прибрала можливість виведення коштів на рахунки зазначених контрагентів.

Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що біржа розглядає повний відхід з російського ринку.

При цьому тільки за останні півроку компанію покинули шість топменеджерів, повідомляє Coinpaprika. Деякі з них відкрито зізналися, що хочуть дистанціюватися від організації.


З Binance звільнилися два топменеджери по РФ і СНД

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Росія
 

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