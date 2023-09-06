Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень

Середня температура повітря у світі влітку 2023 року становила 16,77 градуса за Цельсієм, що на 0,66 градуса вище за норму, повідомляє Служба з контролю за зміною клімату ЄС "Коперник".

Серпень став другим найспекотнішим місяцем 2023 року після липня. Середня температура повітря в серпні перевищила норму приблизно на 1,5 градуса за Цельсієм.

Учені також зафіксували аномально високі температури в океанах. Середня температура води сягнула майже 21 градуса за Цельсієм і залишалася стабільно високою протягом усіх трьох місяців літа.

Кількість опадів на територіях Західної Європи, більшої частини США, Азії, Чилі, Бразилії, Туреччини та північно-західній частині Австралії також перевищила норму. У скандинавських країнах, Центральній Європі, деяких країнах Азії, Канаді, на півдні США і на значній частині Південної Америки літо видалося надзвичайно посушливим. У деяких регіонах суха погода стала однією з причин виникнення природних пожеж.

Нинішній рік вважається другим найспекотнішим в історії після 2016 року. Метеорологи очікують, що щонайменше один рік із наступних п'яти буде рекордно спекотним, а також що середня температура повітря у світі підвищиться на 1,5 градуса.