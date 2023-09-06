Електронні «візи» для в'їзду в ЄС: чого чекати

2024 року ЄС запровадить електронні дозволи на в'їзд для країн із безвізом - це означає, що для громадян України, Молдови, Грузії та інших держав, які користуються безвізовим режимом, правила в'їзду ускладняться. Про те, чи вплине нова система на можливість українців перетинати кордон з ЄС, рятуючись від війни, і чи не зашкодить вона євроінтеграції країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, DW запитала у речниці Єврокомісії зі внутрішніх справ Анітти Гіппер.

Як нова процедура ETIAS сумісна із захистом біженців з України, які рятуються від війни? Чи повинні вони отримувати цей дозвіл на в'їзд?

Європейську систему інформації та авторизації мандрівників ETIAS поки що не запроваджено, але навіть коли це станеться, громадяни третіх країн не зобов'язані будуть отримувати дозвіл на в'їзд упродовж усього перехідного періоду, що триватиме щонайменше шість місяців після початку роботи ETIAS.

У відповідь на вторгнення РФ в Україну Єврокомісія випустила директиви для країн ЄС щодо спрощення прикордонних процедур для всіх осіб, які потребують захисту. Так, 2 березня 2022 року були надані інструкції щодо спрощення перетину кордону ЄС з Україною, а 21 березня 2022 року - положення про тимчасовий захист для переміщених осіб з України.

Коли ETIAS запрацює повноцінно, громадянам третіх країн, які не потребують візи, перед поїздкою в ЄС необхідно буде подавати заявку на в'їзд. При цьому, згідно із Шенгенським кодексом про кордони, громадяни третіх країн можуть бути звільнені від необхідності отримання дозволу на в'їзд ETIAS з гуманітарних міркувань, з огляду на національні інтереси та в силу міжнародних зобов'язань. Згадані вище директиви передбачають, що цей відступ від правил застосовується для допуску всіх, хто рятується від конфлікту в Україні.

Потрапивши в ЄС, українці та особи, які користуються міжнародним захистом, отримують дозвіл на проживання, а власникам дозволу на проживання або проїзного документа однієї з держав-членів Євросоюзу ETIAS не потрібен.

Що робити українцям, у яких немає закордонного паспорта? Чи зможе людина, чий будинок, наприклад, щойно був зруйнований російською ракетою, приїхати до зовнішнього кордону ЄС і просто попросити, щоб її впустили?

Згідно з Шенгенським кодексом про кордони, країни ЄС мають право дозволити в'їзд громадянам третіх країн, які не відповідають умовам в'їзду для громадян третіх країн (серед яких наявність закордонного паспорта. - Ред.), з гуманітарних міркувань, зважаючи на національні інтереси та з огляду на міжнародні зобов'язання. Цей відступ від правил може застосовуватися в умовах нинішньої кризи для дозволу в'їзду всім, хто рятується від конфлікту в Україні. Крім того, у разі відсутності або некомплекту документів у громадян третіх країн, у тому числі дітей, державам Євросоюзу рекомендується видавати декларацію про прибуття та/або проїзні документи. Це вкрай важливо для забезпечення можливості подальшого пересування - і майбутнього повернення - громадян третіх країн.

Деякі громадяни України можуть вирішити їхати далі в інші країни ЄС - здебільшого для возз'єднання з сім'єю або друзями. Такі пасажири, які пред'являють прострочені закордонні паспорти, лише національні посвідчення особи або свідоцтва про народження дітей, за правилами не можуть пересуватися між країнами Євросоюзу.

Рішення про допуск таких персон на борт літака залишається за компаніями-перевізниками, однак державам Євросоюзу пропонується підтримувати їх у цьому питанні. Зокрема, щодо рейсів до або з країн ЄС, у яких внутрішній прикордонний контроль ще не скасовано, влада може розглянути можливість надання авіакомпанії гарантії, що її не оштрафують за перевезення пасажирів без належних документів у зв'язку з конфліктом в Україні. Державам Євросоюзу рекомендується в подібних випадках проявляти гнучкість і звільняти транспортні компанії від таких штрафів.

Наші читачі побоюються, що новий візовий регламент несумісний з інтеграцією в ЄС. Яка ваша думка з цього приводу?

Ми модернізуємо свою систему управління кордонами ЄС, щоб національні та загальноєвропейська системи могли спілкуватися одна з одною. Концепція видачі дозволів на в'їзд не є чимось новим (у таких країнах, як США, Австралія, Канада, вже багато років діють системи попередніх дозволів на в'їзд). Вартість дозволу ETIAS - сім євро, це одноразовий внесок. Він дійсний три роки і розрахований на багаторазовий в'їзд. Як правило, положення ETIAS поширюється на всіх громадян третіх країн, які не потребують візи, незалежно від громадянства. До них належать і громадяни всіх країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Раніше ви сказали, що ця процедура прискорить процес перетину кордону. Чи не могли б ви пояснити, що конкретно маєте на увазі?

Завдяки ETIAS перевірка безпеки проводитиметься до прибуття мандрівника на пункт перетину кордону. Пасажири будуть заздалегідь знати, чи мають вони право на в'їзд до країн ЄС. Це дасть змогу скоротити кількість відмов на кордоні та прискорити процедуру прикордонного контролю.

Як з'явився цей норматив і чому його ухвалення відкладалося?

У листопаді 2016 року Єврокомісія запропонувала створити систему ETIAS для посилення контролю безпеки осіб, які здійснюють безвізові поїздки в ЄС, - зараз це громадяни понад 60 країн. Це здебільшого автоматизована IT-система, створена для виявлення безпекових ризиків і порушень міграційних законів, яка одночасно полегшує перетин кордонів переважній більшості мандрівників, які не становлять такої загрози.

ETIAS розробляється в тісній взаємодії з системою в'їзду і виїзду EES. Ця система, також запропонована Єврокомісією 2016 року, дасть змогу автоматизувати прикордонний контроль і полегшити перебування мандрівників на пунктах перетину кордону. Вона прискорить проходження черг завдяки електронним перевіркам і підвищить рівень безпеки. Вкрай важливо, щоб ці системи могли взаємодіяти одна з одною. Для виявлення ризиків ETIAS спирається на дані EES, тож за планом ETIAS запрацює через шість місяців після введення в експлуатацію EES.

За розробку EES і ETIAS відповідає Європейське агентство з оперативного управління масштабними IT-системами в галузі свободи, безпеки та правосуддя (eu-LISA). Перегляд строків введення EES в експлуатацію пов'язаний з низкою факторів, серед яких затримки в розробці системи на центральному рівні з боку підрядника та затримки в підготовці обладнання для EES у пунктах перетину кордону у країнах ЄС. Новий графік введення EES буде представлений на затвердження Ради ЄС з юстиції та внутрішніх справ у жовтні 2023 року. Після цього Євросоюз оголосить про початок експлуатації системи.