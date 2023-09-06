США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

В Каліфорнії пройшли успішні випробування нового покоління міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III (MM GT-247). Згадка про континенти тут має значення «може вдарити по москві».

Випробувальний пуск відбувся з авіабази Ванденберг у середу, 6 вересня, о 1:26 ночі за тихоокеанським часом. Тестовий статус означав неозброєний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III Глобального ударного командування Повітряних сил ВПС США.

Метою програми випробувальних пусків МБР є перевірка і підтвердження безпеки, захищеності, ефективності та готовності системи озброєнь, повідомляє Глобальне ударне командування ВПС США.