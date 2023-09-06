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Бельгійська компанія Etex вийшла з російського ринку
16:48 06.09.2023 |
Бельгійська компанія Etex вийшла з Російської Федерації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.
«Таким рішенням компанія зробила вибір на користь соціально-відповідального бізнесу та демократії», - зазначили у НАЗК.
Etex є одним із європейських лідерів із виробництва будівельних матеріалів, володіє понад 110 виробничими майданчиками у 42 країнах світу.
У січні 2022 року Etex придбала російську компанію Ursa, виробника екструдованого пінополістиролу та мінеральної тепло- та звукоізоляції. Компанія Ursa володіє 3 виробничими центрами в Росії та 6 регіональними офісами, а також має представництва в Білорусі і Казахстані.
Дохід Ursa за 2022 рік склав 73 млн дол., а податків до бюджету РФ було сплачено понад 2 млн дол.
Водночас до повномасштабного вторгнення РФ компанія Etex також була присутня і в Україні. Так, у Бахмуті працював завод «Сініат», на якому було близько 300 співробітників. Внаслідок російської агресії та тимчасового захоплення Бахмута завод «Сініат» був знищений, а компанія надала допомогу робітникам для переїзду в інші міста України, а також за кордон.
НАЗК аналізує сотні міжнародних компаній в рамках проєкту «Міжнародні спонсори війни».
Перед внесенням до переліку, агентство інформує компанії про наслідки продовження ведення бізнесу з РФ та закликає припинити співпрацю з Росією для уникнення потенційних репутаційних і фінансових ризиків.
Так, завдяки проактивній роботі Посольства України в Бельгії та Міністерства закордонних справ України рада директорів компанії, дізнавшись про заплановане внесення її до переліку міжнародних спонсорів війни, ухвалила рішення про відчуження двох підприємств російської компанії Ursa, якими володіла Etex, та остаточний вихід з російського ринку.
Про таке рішення компанія Etex повідомила на офіційному вебсайті, а також у провідних бельгійських інформаційних виданнях.
Крім того, компанія розглядає і питання відновлення своєї діяльності в Україні.
НАЗК закликає інші міжнародні компанії, які продовжують працювати в РФ і сплачувати там податки, переглянути свою позицію для збереження своєї репутації, припинити фінансування війни та не асоціюватися із вбивствами українців.
Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня НАЗК внесло провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.
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