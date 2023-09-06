Росію збентежили спільні навчаннями Вірменії та США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про "настороженість" Москви через оголошені раніше плани Єревана провести на території Вірменії спільні військові навчання зі США. "Це викликає настороженість, такі новини, особливо в нинішній ситуації. Ми будемо глибоко аналізувати ці новини", - цитує Пєскова у середу, 6 вересня, інформагенція "Інтерфакс".

Раніше цього дня міністерство оборони Вірменії повідомило, що вірмено-американські спільні військові навчання відбудуться на території Вірменії з 11 вересня. "У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 до 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру миротворчої бригади міноборони Вірменії "Зар" відбудуться спільні вірмено-американські військові навчання "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресслужбі міноборони Вірменії.

Зазначається, що навчання передбачають операції зі стабілізації між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань. "Мета навчань - підвищення рівня взаємодії підрозділу, що бере участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом в управлінській і тактичній комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО "Партнерство заради миру", - повідомили в міноборони.

Пашинян: Росія самоусунулася від розв'язання вірмено-азербайджанського конфлікту

Напередодні представник Кремля заявив про незгоду з тезою прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що Росія нібито самоусунулася від розв'язання вірмено-азербайджанського конфлікту й узагалі має намір добровільно виходити з цього регіону.

Ідеться про слова Пашиняна про те, що РФ звинувачує західні країни у підштовхуванні уряду Вірменії "до вжиття заходів, спрямованих на витіснення Росії" з регіону. "Навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. З яких причин це відбувається? Ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження з цього приводу, але я не можу щось стверджувати", - заявив Пашинян 2 вересня в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Нагадаємо, у січні цього року Пашинян заявив, що Вірменія вважає недоцільним проведення навчань в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території країни 2023 року. Про відповідне рішення Єреван, за словами Пашиняна, повідомив штаб ОДКБ, до якої, крім РФ та Вірменії входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджтикистан та Узбекистан.