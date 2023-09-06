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АНАЛІТИКА

Суд ЄС відхилив скарги на санкції ще чотирьох російських олігархів – ЗМІ

 

Суд ЄС відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну у скасуванні санкцій.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Російські олігархи намагалися через суд зняти санкції, запроваджені проти них у ЄС у зв'язку з розв'язаною президентом Росії Владіміром Путіним війною проти України.

"Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти Росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними", - написав він у Twitter.

Російське агентство ТАСС з посиланням на представника Суду ЄС також повідомило про відхилення скарг на санкції російських бізнесменів Дмитрія Пумпянського, Геннадія Тимченка, Михаїла Гуцерієва і Тиграна Худавердяна. Про Шульгіна в повідомленні ТАСС не згадано.

"Так, суд відхилив сьогодні всі позови від російських бізнесменів", - цитує агентство представника суду.

Раніше Суд ЄС повідомив, що відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.

"Хоча Дмитрій Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду Російської Федерації", - заявив суд.

Минулого року на аукціоні вперше продали заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma російського олігарха Дмитрія Пумпянського за 37,5 мільйона доларів.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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