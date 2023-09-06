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АНАЛІТИКА

У Швейцарії відмовились приєднуватись до групи G7 з пошуку російських активів

 

Комітет у закордонних справах Національної ради Швейцарії відхилив пропозицію про приєднання країни до робочої групи G7 з пошуку активів підсанкційних росіян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Парламентський комітет відхилив 13 голосами проти 10 (один утримався) пропозицію організувати приєднання Швейцарії до цільової робочої групи G7 REPO, що займається пошуком і арештом коштів представників російської еліти, які потрапили під санкції.

Комітет, як і уряд, вирішив, що співпраця з країнами "Групи семи" у сфері реалізації санкційного режиму і так добре працює на технічному рівні, і що приєднання до групи REPO не принесе Швейцарії жодної додаткової користі.

Швейцарія на початку квітня отримала лист від послів країни "Групи семи", в якому критикують "лазівки", які, як стверджують дипломати, дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії і становлять "репутаційний ризик" для країни.

Влада Швейцарії відповіла на лист, відхиливши прохання приєднатися до робочої групи з пошуку підсанкційних російських активів REPO.
 

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