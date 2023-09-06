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АНАЛІТИКА

У Вірменії пройдуть спільні із США навчання

 

У Вірменії пройдуть десятиденні спільні із США навчання у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Вірменії оголосило, що 11-20 вересня на базі навчального центру "Зар" пройдуть спільні вірменсько-американські навчання EAGLE PARTNER 2023.

"Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань", - пояслини у Міноборони Вірменії.

Мета навчань - підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок концепції оперативного потенціалу програми НАТО "Партнерство задля миру".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр країни Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру, яким була Росія, виявилась стратегічною помилкою.

На початку цього року Міноборони Вірменії повідомило Організації договору колективної безпеки, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації. Потім Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.
 

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